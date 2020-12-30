Кривонос про своє звільнення з РНБО: дякую за новорічний подарунок

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) генерал-майор Сергій Кривонос прокоментував своє звільнення з посади. Він назвав це новорічним подарунком, подякувавши президенту.

Своє повідомлення Кривонос опублікував на сторінці в Facebook.

Кривонос, коментуючи своє звільнення, згадав про законопроект про територіальну оборону України.

"На сайті Верховної ради України є лише один проект закону "Про територіальну оборону України" №4504 мого співавторства, зареєстрований 16 грудня 2020 року. Але на сайті президента України з'явився указ про моє звільнення з посади заступника секретаря РНБО. Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую президентові України за новорічний подарунок", - написав він.

Як повідомлялося, Зеленський звільнив Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав 29 грудня.

Нагадаємо, нещодавно Кривонос назвав нереальною загальну мобілізацію в разі нового нападу з боку Росії. Про можливу мобілізацію чоловіків і жінок в одному з інтерв'ю сказав президент Володимир Зеленський.

Додамо, в листопаді минулого року Зеленський звільнив Кривоноса відразу з двох посад. Зокрема, Кривоноса звільнили від виконання обов'язків керівника міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Як пояснювали в РНБО, тоді Кривоноса звільнили з двох посад у зв'язку з перерозподілом функціональних обов'язків.