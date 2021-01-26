Криклій розповів, як виконують завдання Зеленського по контролю за далекобійниками

Державна служба України з безпеки на транспорті займається ваговим контролем для фур. У 2021 році фінансування цього органу збільшили.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, у зимовий період і перевезень менше відбувається. Для якісного контролю вирішили підняти зарплату інспекторам.

"По-друге, це взагалі головна мета - прибрати або мінімізувати людський фактор у роботі цього органу. Наприкінці року ми запустили Центр обробки даних габаритно-вагового контролю Укртрансбезпеки. У нас запущено понад 40 комплексів зі зважування у русі, де взагалі навіть не потрібна присутність інспекторів", - розповів Криклій.

Ця інформація в автоматичному режимі надходитиме до Центру обробки даних і потім буде адміністративна постанова про порушення, розповів міністр.

"Це як з камерами фотофіксації швидкості на дорогах. Те ж саме і тут: допустив перевищення по габаритно-вагових параметрах - будь ласка, сплачуй", - розповів він.

Нагадаємо, у червні президент Володимир Зеленський закликав водіїв-далекобійників не шукати обхідні шляхи для проїзду з перевантаженим транспортом українськими дорогами.

Також він доручив патрульній поліції взяти контроль над габаритно-ваговими обмеженнями.