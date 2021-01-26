Криклий рассказал, как выполняют задания Зеленского по контролю за дальнобойщиками

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте занимается весовым контролем для фур. В 2021 году финансирование этого органа увеличили.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, в зимний период и перевозок происходит меньше. Для качественного контроля решили поднять зарплату инспекторам.

"Во-вторых, это вообще главная цель - убрать или минимизировать человеческий фактор в работе этого органа. В конце года мы запустили Центр обработки данных габаритно-весового контроля Укртрансбезпеки. У нас запущено более 40 комплексов по взвешиванию в движении, где вообще даже не требуется присутствие инспекторов", - рассказал Криклий.

Эта информация в автоматическом режиме будет поступать в Центр обработки данных и потом будет административное постановление о нарушении, рассказал министр.

"Это как с камерами фотофиксации скорости на дорогах. То же самое и здесь: допустил превышение по габаритно-весовым параметрам - пожалуйста, плати", - рассказал он.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский призвал водителей-дальнобойщиков не искать обходные пути для проезда с перегруженным транспортом украинскими дорогами.

Также поручил патрульной полиции взять контроль над габаритно-весовыми ограничениями.