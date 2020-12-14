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Кравчука викликають на комітет ВР через заяву про вибори на Донбасі

Новость на русском → Донбас, Понеділок 14 грудня 2020 17:28
Кравчука викликають на комітет ВР через заяву про вибори на Донбасі Фото: Леонід Кравчук (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Главу делегації України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука викликають на засідання комітету Верховної ради з питань організації державної влади. Кравчука викликають через його заяву про вибори на окупованому Донбасі.

Про це повідомив перший заступник глави комітету Роман Лозинський на своїй сторінці у Facebook.

"Комітет підтримав пропозицію запросити голову делегації у ТКГ разом зі спікером. Аби почути роз'яснення про свій "план дій", в якому вибори на окупованому Донбасі планують провести вже в березні", - сказано у повідомленні.

Дата зустрічі поки що не відома.

Як писало РБК-Україна, 13 листопада Кравчук в інтерв'ю одному із ЗМІ заявив, що Росія хотіла провести чергові фейковий вибори на окупованому Донбасі навесні 2021 року. У зв'язку цим Київ в "Плані спільних дій" пропонує провести українські місцеві вибори на цих територіях 31 березня 2021 року.

Раніше в "Плані спільних дій" українська сторона запропонувала повністю припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 року, щоб провести вибори 31 березня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що такі вибори можливі, але це не самоціль.

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