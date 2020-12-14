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Кравчука вызывают на комитет ВР из-за заявления о выборах на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Понедельник 14 декабря 2020 17:28
Кравчука вызывают на комитет ВР из-за заявления о выборах на Донбассе Фото: Леонид Кравчук (УНИАН)
Автор: Юлия Струк

Главу делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука вызывают на заседание комитета Верховной рады по вопросам организации государственной власти. Кравчука вызывают из-за его заявления о выборах на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Роман Лозинский на своей странице в Facebook.

"Комитет поддержал предложение пригласить главу делегации в ТКГ вместе со спикером. Чтобы услышать разъяснения о своем "плане действий", в котором выборы на оккупированном Донбассе планируют провести уже в марте", - говорится в сообщении.

Дата встречи пока не известна.

Как писало РБК-Украина, 13 ноября Кравчук в интервью одному из СМИ заявил, что Россия хотела провести очередные фейковый выборы на оккупированном Донбассе весной 2021 года. В связи этим Киев в "Плане совместных действий" предлагает провести украинские местные выборы на этих территориях 31 марта 2021 года.

Ранее в "Плане совместных действий" украинская сторона предложила полностью прекратить конфликт и демилитаризировать ОРДЛО в начале 2021 года, чтобы провести выборы 31 марта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие выборы возможны, но это не самоцель.

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