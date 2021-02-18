Кравчук про ситуацію на Донбасі: не можна говорити про провокації, це реальна війна

Голова української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі вважає необхідним називати речі своїми іменами. За його словами, на Донбасі йде саме війна, а не антитерористична операція.

За його словами, необхідно не дати Росії шансу думати, що Україна може поступитися національними стратегічними інтересами.

"Але треба діяти адекватно і називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть реальну війну проти України, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують". Ми будемо називати речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО, що вони вбивають, а не провокують", - заявив Кравчук.

Також він додав, що Україна буде "діяти жорстко там, де потрібно і гнучко там, де потрібно".