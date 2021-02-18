ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кравчук о ситуации на Донбассе: нельзя говорить о провокациях, это реальная война

Новина українською → Киев, Четверг 18 февраля 2021 12:53
Кравчук о ситуации на Донбассе: нельзя говорить о провокациях, это реальная война Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считает необходимым называть вещи своими именами. По его словам, на Донбассе идет именно война, а не антитеррористическая операция.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, необходимо не дать России шанса думать, что Украина может поступиться национальными стратегическими интересами.

"Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что Украина будет "действовать жестко там, где нужно и гибко там, где нужно".

Отметим, ранее Кравчук заявил, что договариваться с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе "практически невозможно".

Также РБК-Украина писало, что в США считают недавнее обострение ситуации на Донбассе "ярким напоминанием", что Россия управляет конфликтом на востоке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс Контактная группа
NEWS
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
Желтая зона. Каким будет карантин в Украине: новые правила
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами