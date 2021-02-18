Кравчук о ситуации на Донбассе: нельзя говорить о провокациях, это реальная война

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считает необходимым называть вещи своими именами. По его словам, на Донбассе идет именно война, а не антитеррористическая операция.

По его словам, необходимо не дать России шанса думать, что Украина может поступиться национальными стратегическими интересами.

"Но надо действовать адекватно и называть вещи своими именами. Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО, что они убивают, а не провоцируют", - заявил Кравчук.

Также он добавил, что Украина будет "действовать жестко там, где нужно и гибко там, где нужно".