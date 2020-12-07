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Кравчук: план "Б" по Донбасу може з'явитися на початку 2021

Автор: РБК-Україна

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України може затвердити план "Б" по Донбасу на початку 2021 року. На сьогодні такий план розробляється.

Про це "РИА Новости" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

Зокрема, Кравчук зазначив, що особисто приймає участь в розробці плану "Б".

"Я думаю, що на початку нового року", - відповів він на питання, коли цей план може бути затверджено.

Також повідомляється, що Кравчук відмовився відповідати на питання, чи пропонував він владі України ініціювати відключення Росії з міжнародної розрахункової системи SWIFT.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що не знає, коли влада зможе перейти до плану "Б" по Донбасу. На його думку, це буде залежати від успіхів нинішнього треку.

До цього радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю плану "Б" є введення миротворчого контингенту.

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