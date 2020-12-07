UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кравчук: план "Б" по Донбассу может появиться в начале 2021

Автор: РБК-Украина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может утвердить план "Б" по Донбассу в начале 2021 года. На сегодня такой план еще разрабатывается.

Об этом "РИА Новости" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

В частности, Кравчук отметил, что лично принимает участие в разработке плана "Б".

"Я думаю, что в начале нового года", - ответил он на вопрос, когда этот план может быть утвержден.

Также сообщается, что Кравчук отказался отвечать на вопрос, предлагал ли он властям Украины инициировать отключение России из международной расчетной системы SWIFT.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что не знает, когда власти смогут перейти к плану "Б" по Донбассу. По его мнению, это будет зависеть от успехов нынешнего трека.

До этого советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что ключевой идеей плана "Б" является введение миротворческого контингента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассКравчук