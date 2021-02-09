Кравчук: перемир'я на Донбасі більше немає, Росія діє "зухвало і відкрито"

За його словами, Росія починає діяти зухвало і непередбачувано. Ситуація ускладнюється і тим, що в ОРДЛО знаходяться російські найманці та російське озброєння.

"Перемир'я вже просто немає... В ОРДЛО знаходяться російські найманці, командири та російська зброю. Ми не знаємо, коли вона може бути задіяна, але маємо бути до всього готові та уважно ставитися до всього, що відбувається. В першу чергу думати про Україну", - заявив Кравчук.

Він також вважає, що Україна має змінити свою стратегію в боротьбі з окупантами.

"Поблажливістю, м'якістю, закликами до компромісів ми нічого не доб'ємося. Нам треба бути послідовними та жорсткими", - сказав глава української делегації в ТКГ.