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Червоний Хрест назвав замінований Донбас проблемою на багато років

Автор: РБК-Україна

Замінований Донбас є проблемою, з якою Україні доведеться жити багато років. Гуманітарні організації готові допомагати з її рішенням.

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Про це заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, передає його сайт.

Повідомляється, що сторони обговорили процес розмінування на Донбасі. Маурер зазначив, що Україна - одна з найбільш замінованих територій світу, і це вплине на багато років вперед.

"Володимир Зеленський повідомив, що підготовка до початку розмінування 19 узгоджених ділянок детально обговорено в рамках Тристоронньої контактної групи, зараз погоджуються технічні деталі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Маурер привітав ухвалення закону про зниклих безвісти і запевнив, що Червоний Хрест буде допомагати в цьому процесі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський Червоний Хрест просить про допомогу, щоб прискорити обмін полоненими. Зокрема, організація може сприяти передачі списків на обмін з боку бойовиків на Донбасі.

Раніше Зеленський запропонував залучити до Тристоронню контактну групу представників релігійних організацій.

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