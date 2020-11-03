Красный Крест назвал заминированный Донбасс проблемой на многие годы

Заминированный Донбасс является проблемой, с которой Украине придется жить многие годы. Гуманитарные организации готовы помогать с ее решением.

Об этом заявил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, передает его сайт.

Сообщается, что стороны обсудили процесс разминирования в Донбассе. Маурер отметил, что Украина - одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.

"Владимир Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы, сейчас соглашаются технические детали", - говорится в сообщении.

Кроме того, Маурер приветствовал принятие закона о пропавших без вести и заверил, что Красный Крест будет помогать в этом процессе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский просит Красный Крест о помощи, чтобы ускорить обмен пленными. В частности, организация может способствовать передачи списков на обмен со стороны боевиков на Донбассе.

Ранее также Зеленский предложил привлечь в Трехстороннюю контактную группу представителей религиозных организаций.