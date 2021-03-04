"Червону зону" знову можуть розширити. Шмигаль назвав, які області "на підході"

"Червону зону" адаптивного карантину в Україні знову можуть розширити. На сьогодні ситуація з коронавірусом погіршується відразу в декількох областях.

За його словами, якщо більше половини областей України буде в "червоній зоні", то уряду доведеться розглянути можливість локдауну по всій країні.

"Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська і ще ряд областей, де сьогодні "помаранчевий рівень", - підкреслив Шмигаль.

Зокрема, він зазначив, що жорсткий карантин "червоної зони" введений в Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля пандемії COVID.

Крім того, він розповів, що українська вакцина з'явиться до кінця 2021 або на початку 2022 року. Однак на сьогодні вже є конкурентний ринок вакцин, яким потрібно користуватися.

"Це займе ще 9-10 місяців. Це довго, ми вже скористаємося за цей час існуючими продуктами на ринку. Але робота така вченими ведеться", - сказав прем'єр і додав, що українська вакцина матиме потребу в додаткових дослідженнях.