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"Красную зону" снова могут расширить. Шмыгаль назвал, какие области "на подходе"

Автор: РБК-Украина

"Красную зону" адаптивного карантина в Украине снова могут расширить. На сегодня ситуация с коронавирусом ухудшается сразу в нескольких областях.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, он отметил, что жесткий карантин "красной зоны" введен в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях.

"Винницкая область на подходе, Закарпатская, Тернопольская и еще ряд областей, где сегодня "оранжевый уровень", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, если больше половины областей Украины будет в "красной зоне", то правительству придется рассмотреть возможность локдауна по всей стране.

Напомним, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии COVID.

Кроме того, он рассказал, что украинская вакцина появится к концу 2021 или в начале 2022 года. Однако на сегодня уже есть конкурентный рынок вакцин, которым уже нужно пользоваться.

"Это займет еще 9-10 месяцев. Это долго, мы уже воспользуемся за это время существующими продуктами на рынке. Но работа такая учеными ведется", - сказал премьер и добавил, что украинская вакцина будет нуждаться в дополнительных исследованиях.

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Новости Украины Денис ШмыгальКарантинКоронавирус
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