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Косово визнало Єрусалим столицею Ізраїлю. Сторони встановили дипломатичні відносини

Автор: РБК-Україна

Ізраїль і частково визнане Косово встановили дипломатичні відносини. При цьому Косово визнало Єрусалим столицею Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel.

Повідомляється, що сьогодні пройшла віртуальна церемонія, в ході якої сторони підписали угоду про дипломатичні відносини. На церемонії в сервісі Zoom міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі та його колега з Косово Меліза Харадінай Стублла підписали спільну декларацію.

Зазначимо, Косово є першою країною з мусульманською більшістю, яка визнала Єрусалим столицею Ізраїлю. Крім того, повідомляється, що Ашкеназі схвалив офіційне прохання Косово про відкриття посольства в Єрусалимі.

Рішення про взаємне визнання Косово та Ізраїлю було досягнуто в минулому році на саміті лідерів Косово і Сербії в американському Білому домі в присутності тодішнього президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, на саміті Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово, а також заявила, що перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Раніше Ізраїль домовився налагодити стосунки з ще однією арабською країною.

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Новини України ІзраїльИерусалимКосово