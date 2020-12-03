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Консультації щодо бюджету продовжаться, але суттєвих змін чекати не варто, - Гетманцев

Новость на русском → Київ, Четвер 03 грудня 2020 00:05
Консультації щодо бюджету продовжаться, але суттєвих змін чекати не варто, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Консультації щодо законопроєкту про державний бюджет на наступний рік продовжаться. Проте істотних змін у ньому не буде.

Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за підсумками засідання фракції монобільшості.

Він підкреслив, що проєкт бюджету на наступний рік - "реальний, приземлений, який відповідає кризовому становищу в Україні та світі".

"У нас багато питань до проєкту бюджету, але це те, з чим ми змушені змиритися, якщо ми хочемо жити в реальному фінансовому світі, а не жити ілюзіями", - заявив народний депутат.

За його словами, буде зроблено все можливе, щоб народні депутати не приймали бюджет вночі.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що державний бюджет на 2021 рік зможуть ухвалити в кінці наступного тижня. Для цього депутатам потрібно буде зібратися на позачергове засідання.

Проєкт держбюджету на 2021 рік опублікували 14 вересня. Верховна рада України 5 листопада прийняла проєкт у першому читанні.

РБК-Україна раніше розписало основні показники бюджету на наступний рік. Прожитковий мінімум з 1 січня збільшать до 2 189 гривень, з 1 липня - 2 294 гривні, з 1 грудня - 2 393 гривні.

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