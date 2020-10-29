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Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК

Новость на русском → Київ, Четвер 29 жовтня 2020 09:21
Конституційний суд заблокував призначення переможців місцевих виборів, - НАЗК Фото: НАЗК (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) заявили про блокування призначення переможців місцевих виборів. Конституційний суд України позбавив відомство доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

В агенстві заявили, що без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

"КСУ фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів. Оскільки призначення кандидатів обраних на посади, зокрема голів обласних, районних рад та їх заступників, можливе лише після проходження ними спецперевірок", - йдеться в повідомленні.

У коментарі РБК-Україна в КСУ пояснили, що прийняли таке рішення, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.

Вчора стало відомо, що КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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