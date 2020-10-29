ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Новина українською → Киев, Четверг 29 октября 2020 09:21
Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК Фото: НАПК (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили о блокировании назначения победителей местных выборов. Конституционный суд Украины лишил ведомство доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве заявили, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

В комментарии РБК-Украина в КСУ объяснили, что приняли такое решение, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

Вчера стало известно, что КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины НАПК
NEWS
На Донбассе ранение получил украинский военный
РБК-Украинаинформационное агентство На Донбассе ранение получил украинский военный
DAILY
Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Коррупция в законе. Как и почему КСУ "убил" электронное декларирование