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Зеленський через рішення КСУ просить допомоги у Венеціанської комісії

Новость на русском → Київ, П'ятниця 20 листопада 2020 17:30
Зеленський через рішення КСУ просить допомоги у Венеціанської комісії Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Венеціанської комісії Джанні Букіккіо. Зокрема, він попросив провести експертизу і роз'яснити, яким чином можна уникнути незворотної шкоди антикорупційній реформі після скандальних рішень Конституційного суду.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що сторони обговорили пошук комплексного рішення для швидкого виходу з конституційної кризи в Україні.

"Треба виробити механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ і вдосконалили процедури прийняття рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Цю довіру поки повністю зруйновано", - зазначив Зеленський.

Він також звернувся до Венеціанської комісії щодо її експертизи в роз'ясненні питань, яким чином уникнути нанесення рішенням КСУ від 27 жовтня незворотної шкоди антикорупційній реформі.

Сторони також обговорили напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за подачу недостовірної інформації в деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК і НАБУ. Окремо зупинилися на проведенні комплексної судової реформи, у тому числі - на реформуванні механізму добору суддів, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Нагадаємо, після рішень КСУ, який визнав неконституційними окремі положення антикорупційної реформи, Зеленський подав законопроект про звільнення суддів, однак Венеціанська комісія і GRECO виступили проти цього.

27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Пізніше стало відомо, що КСУ заблокував діяльність НАЗК і системи електронного декларування.

Зеленський пообіцяв, що система е-декларування продовжить функціонувати.

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