Конгрес затвердив перемогу Байдена на виборах у США

На фоні заворушень у США американський Конгрес підрахував голоси Колегії виборців на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Перемогу кандидата Джо Байдена затвердили офіційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію CNN.

Повідомляється, що Сенат і Палата представників відхилили заперечення проти виключення голосів вибірників Джорджії і Пенсільванії за Байдена. Республіканці також заперечували проти результатів голосування на виборах в штатах Арізона, Невада і Мічиган, але зазнали невдачі ще до того, як дійшли до дебатів.

Що далі

Після затвердження результатів голосування Колегії вибірників 20 січня пройде інавгурація Байдена. На церемонії він принесе присягу і офіційно стане 46-м президентом США.

Результати виборів президента США

На загальнонаціональних виборах Джо Байден набрав майже 81,3 млн голосів проти 74,2 млн у Дональда Трампа. При цьому Байден заручився підтримкою багатьох ключових штатів.

За результатами голосування Колегії вибірників, за Байдена віддали голоси 306 виборців, за Трампа - 232.

Відзначимо, засідання Конгресу щодо затвердження перемоги Байдена переривалося у зв'язку з тим, що прихильники чинного президента Дональда Трампа влаштували безлади і прорвалися в будівлю Конгресу. Заворушення супроводжувалися стріляниною, відомо про загибель чотирьох протестувальників і постраждалих поліцейських.

Представники правоохоронних органів через короткий час зачистили будівлю Конгресу від демонстрантів.

Нагадаємо, також стало відомо, що Трампа можуть усунути з посади президента, його звинувачують в тому, що він підбурював прихильників до безладів.