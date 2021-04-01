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Конфлікт в 87 окрузі: ОПОРА просить Раду обмежити присутність нардепів на засіданнях виборчих комісій

Автор: Инна Собора

Громадянська мережа "ОПОРА" відреагувала на конфлікт з підрахунком голосів на довиборах в Раду по 87 округу в Івано-Франківській області. Верховну раду закликали удосконалити виборче законодавство, щоб народні депутати не могли бути присутніми на засіданнях виборчих комісій.

Про це заявила керівник ОПОРИ Ольга Айвазовська у своєму Facebook.

Зокрема, всіх суб’єктів виборчого процесу вона закликала забезпечити належні умови для неупередженої роботи комісії та уникати тиску на її членів.

"Верховна рада України, у свою чергу, в процесі вдосконалення виборчого законодавства повинна передбачити обмеження присутності народних депутатів України на засіданнях виборчих комісій. Перебування депутатів на засіданнях виборчих комісій, як засвідчує досвід цієї та інших кампаній, призводить до дестабілізації виборчого процесу", - стверджує Айвазовська.

Крім того, ОПОРА закликала правоохоронців перевірити заяви нардепів про присутність на засіданні ОВК осіб зі зброєю.

Раніше повідомлялося, що на 87 окрузі продовжується блокування роботи виборчої комісії.

За проміжними результатами голосування в цьому окрузі, перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

РБК-Україна писало, що голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів. На місце подій поїхали депутати від "Слуги народу".

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