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Конфликт в 87 округе: ОПОРА просит Раду ограничить присутствие нардепов на заседаниях избирательных комиссий

Автор: Инна Собора

Гражданская сеть "ОПОРА" отреагировала на конфликт с подсчетом голосов на довыборах в Раду по 87 округу в Ивано-Франковской области. Верховную раду призвали усовершенствовать избирательное законодательство, чтобы народные депутаты не могли присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.

Об этом заявила руководитель ОПОРЫ Ольга Айвазовская в своем Facebook.

В частности, всех субъектов избирательного процесса она призвала обеспечить надлежащие условия для беспристрастной работы комиссии и избегать давления на ее членов.

"Верховная рада Украины, в свою очередь, в процессе совершенствования избирательного законодательства должна предусмотреть ограничения присутствия народных депутатов Украины на заседаниях избирательных комиссий. Пребывания депутатов на заседаниях избирательных комиссий, как показывает опыт этой и других кампаний, приводит к дестабилизации избирательного процесса", - утверждает Айвазовская.

Кроме того, ОПОРА призвала правохранителей проверить заявления нардепов о присутствии на заседании ОИК людей с оружием.

Ранее сообщалось, что на 87 округе продолжается блокирование работы избирательной комиссии.

По промежуточным результатам голосования в этом округе побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За будущее") - 28,73%.

РБК-Украина писало, что председатель комиссии якобы исчез, а новый не возобновляет подсчет голосов. На место событий поехали депутаты от "Слуги народа".

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