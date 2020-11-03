Комітет Ради завершив підготовку бюджету-2021 до першого читання: що змінилося

Бюджетний комітет Верховної ради завершив підготовку проекту державного бюджету на 2021 рік до розгляду в першому читанні. Парламентарії пропонують збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити повний перерозподіл витрат.

Про це глава комітету Юрій Арістов написав у своєму Facebook.

Зазначено, що комітет підготував проект постанови з приводу висновків і пропозицій, положення якого узгоджені з урядом.

"Проектом бюджетних висновків пропонується збільшити доходи держбюджету на 20,2 млрд гривень і здійснити певний перерозподіл витрат. За рахунок цього з'явилася можливість підтримати пропозиції за окремими програмами", - пояснив глава комітету.

Комітет пропонує уточнити або виключити окремі положення закону про держбюджет, щоб узгодити їх з вимогами Бюджетного кодексу. Йдеться про визначення граничних обсягів державного гарантованого боргу і державних гарантій, розподіл нерозподілених видатків на державні капіталовкладення (на підставі рішення відповідного Міжвідомчої комісії), а також про забезпечення парламентського контролю над розподілом коштів за деякими бюджетними програмами

Арістов зазначив, що пропонується також врахувати пропозиції про збільшення бюджетних витрат на:

окремі програми і заходи у сфері охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури, спорту;

забезпечення функціонування дипломатичних установ;

утилізацію твердого ракетного палива;

надання держпідтримки сільськогосподарським товаровиробникам;

реалізацію державних інвестиційних та інфраструктурних проектів.

Крім того, комітет пропонує дати доручення Кабміну при підготовці законопроекту до другого читання опрацювати і інші пропозиції для пошуку ресурсу на:

підвищення державних соціальних стандартів, перш за все - прожиткового мінімуму, виходячи з фінансових можливостей держави;

належне фінансового забезпечення оплати праці педагогічних працівників;

збільшення надходжень від приватизації держмайна з відповідним зменшенням державних запозичень та граничного обсягу державного боргу.

"Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній раді прийняти підготовлений комітетом проект постанови з приводу висновків і пропозицій до проекту держбюджету на 2021 рік і розраховує на підтримку сесійної зали", - підсумував Арістов.

Нагадаємо, раніше бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік. Закон підтримали представники трьох фракцій.

Розгляд та голосування за бюджет у першому читанні заплановане на четвер, 5 листопада.

У матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на наступний рік.