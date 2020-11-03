Комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению: что изменилось

Бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении. Парламентарии предлагают увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить полное перераспределение расходов.

Об этом глава комитета Юрий Аристов написал в своем Facebook.

Указано, что комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством.

"Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - пояснил глава комитета.

Комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения закона о госбюджете, чтобы согласовать их с требованиями Бюджетного кодекса. Речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и госгарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующего Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам

Аристов отметил, что предлагается также учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Кроме того, комитет предлагает дать поручение Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения для поиска ресурса на:

повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

надлежащее финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;

увеличение поступлений от приватизации госимущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

"Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде принять подготовленный комитетом проект постановления по поводу выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - подытожил Аристов.

Напомним, ранее бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Закон поддержали представители трех фракций.

Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.

В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.