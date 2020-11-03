Комитет Рады завершил подготовку бюджета-2021 к первому чтению: что изменилось

Бюджетный комитет Верховной рады завершил подготовку проекта государственного бюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении. Парламентарии предлагают увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить полное перераспределение расходов.
Об этом глава комитета Юрий Аристов написал в своем Facebook.
Указано, что комитет подготовил проект постановления по поводу выводов и предложений, положения которого согласованы с правительством.
"Проектом бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - пояснил глава комитета.
Комитет предлагает уточнить или исключить отдельные положения закона о госбюджете, чтобы согласовать их с требованиями Бюджетного кодекса. Речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и госгарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующего Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам
Аристов отметил, что предлагается также учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:
Кроме того, комитет предлагает дать поручение Кабмину при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения для поиска ресурса на:
"Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной раде принять подготовленный комитетом проект постановления по поводу выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - подытожил Аристов.
Напомним, ранее бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Закон поддержали представители трех фракций.
Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.
В материале РБК-Украина вы можете ознакомиться с основными показателями госбюджета на следующий год.