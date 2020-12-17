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Комітет Ради підтримав призначення Лещенка главою Мінагрополітики

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань аграрної політики підтримав призначення Романа Лещенка міністром агрополітики. Верховна рада сьогодні повинна розглянути це призначення у сесійній залі.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство аграрної політики знову з'явиться в українському уряді на початку наступного року.

За його словами, уряду потрібна ефективна державна політика у сфері АПК та захист українських виробників.

Нагадаємо, раніше на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" обговорювали призначення Лещенка міністром аграрної політики. На сьогодні він очолює Геокадастр.

Влітку Шмигаль заявляв, що окреме міністерство аграрної політики створять не раніше вересня. При цьому, за його словами, саме рішення про створення давно прийнято.

РБК-Україна в червні писало, що міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорем Петрашко незадоволені в аграрному комітеті Верховної ради. А у президента Володимира Зеленського заявили, що вирішити цей конфлікт можна розділивши міністерство.

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Новини України Міністерство аграрної політикикомитетВерховна Рада