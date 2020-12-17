Комитет Рады поддержал назначение Лещенко главой Минагрополитики

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики поддержал назначение Романа Лещенко министром агрополитики. Верховная рада сегодня должна рассмотреть это назначение в сессионном зале.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Министерство аграрной политики снова появится в украинском правительстве в начале следующего года.

По его словам, правительству нужна эффективная государственная политика в сфере АПК и защита украинских производителей.

Напомним, ранее на заседании парламентской фракции "Слуга народа" обсуждали назначение Лещенко министром аграрной политики. На сегодня он возглавляет Геокадастр.

Летом Шмыгаль заявлял, что отдельное министерство агарной политики создадут не раньше сентября. При этом, по его словам, само решение о создании давно принято.

РБК-Украина в июне писало, что министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко недовольны в аграрном комитете Верховной рады. А у президента Владимира Зеленского заявили, что решить этот конфликт можно разделив министерство.