RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У командуванні Повітряних сил відреагували на розслідування авіакатастрофи АН-26

Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН-26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, військові захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

"Самі старі літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, Міг-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - говорить він.

Популярні новини

Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт та модернізацію радянської техніки не можна проводити вічно.

"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - розповів він.

У коментарі РБК-Україна голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.

Після цього він повідомив на брифінгу, що звіт за результатами розслідування катастрофи АН-26 урядова комісія представить вже на наступному тижні.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України авиакатастрофаАН-26