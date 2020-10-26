У командуванні Повітряних сил відреагували на розслідування авіакатастрофи АН-26

Командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-полковник Сергій Дроздов вважає, що потрібно утриматися від коментарів, які можуть вплинути на роботу комісій, які розслідують авіакатастрофу АН-26. Однак, він говорить, що парк авіаційної техніки потребує оновлення.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, військові захищають повітряні кордони України на зразках техніки, які були випущені від 1968 до 1991 року.

"Самі старі літаки у нас військово-транспортні, їм від 52 років. Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, Міг-29, Су-27, Су-24МР від 1981 по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - говорить він.

Командувач Повітряних сил вважає, що ремонт та модернізацію радянської техніки не можна проводити вічно.

"Відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака. Рано чи пізно, ймовірно років через 10, зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - розповів він.

У коментарі РБК-Україна голова урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.

Після цього він повідомив на брифінгу, що звіт за результатами розслідування катастрофи АН-26 урядова комісія представить вже на наступному тижні.