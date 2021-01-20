Китай ввів санкції проти представників адміністрації Трампа, включаючи Помпео

Міністерство закордонних справ Китаю ввело санкції проти представників адміністрації 45-го президента США Дональда Трампа. У списку санкцій є колишній державний секретар США Майк Помпео.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

У заяві говориться, що ці політики "образили китайський народ і серйозно підірвали китайсько-американські відносини".

"Китай вирішив накласти санкції на 28 осіб, які серйозно порушили суверенітет Китаю і несуть основну відповідальність за такі дії США з питань, пов'язаних з Китаєм", - йдеться в заяві.

У санкційний список входять: Майкл Помпео, Пітер Наварро, Роберт О'Брайен, Девід Стілуелл, Метью Поттінджер, Алекс Азар, і Келлі Крафт з адміністрації Трампа, а також Джон Болтон і Стівен Беннон.

"Цим особам і їх найближчим родичам заборонений в'їзд на материк, в Гонконг і Макао в Китаї. Їм, а також пов'язаним з ними компаніям і установам також заборонено вести справи з Китаєм", - йдеться в заяві.

Зазначимо, відповідну заяву опублікували одразу після інавгурації нового президента Америки Джо Байдена. Попередній президент США Дональд Трамп покинув Вашингтон.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Майк Помпео опублікував інформацію, яка нібито підтверджує, що коронавірус з'явився в державних лабораторіях Китаю.

Також в США звинувачували ВООЗ в наданні недостатню кількість інформації про місію в Китай для з'ясування походження коронавірусу.