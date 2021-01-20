Китай ввел санкции против представителей администрации Трампа, включая Помпео

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента США Дональда Трампа. В списке санкций есть бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В заявлении говорится, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские связи".

"Китай решил наложить санкции на 28 лиц, серьезно нарушивших суверенитет Китая и несущих основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - говорится в заявлении.

В санкционный список входят: Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар, и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

"Этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао в Китае. Им, а также связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем", - говорится в заявлении.

Отметим, соответствующее заявление опубликовали сразу после инаугурации нового президента Америки Джо Байдена. Предыдущий президент США Дональд Трамп покинул Вашингтон.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео опубликовал информацию, якобы подтверждающую, что коронавирус появился в государственных лабораториях Китая.

Также в США обвиняли ВОЗ в предоставлении недостаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.