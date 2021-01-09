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Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" Північної Кореї

Автор: Инна Собора

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав Сполучені Штати "найбільшим ворогом". Він вважає, що Вашингтону слід відмовитися від своєї ворожої політики для поліпшення відносин.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ.

Виступаючи на партійному з'їзді в Пхеньяні, Кім Чен Ин сказав, що політика США щодо Північної Кореї не зміниться незалежно від того, хто займає Білий дім.

Нагадаємо, під час президентської гонки Байден заявляв, що в разі перемоги на виборах готовий зустрітися з головою Держради КНДР Кім Чен Ином. Він хоче наблизити денуклеаризацію Корейського півострова.

Відзначимо, перший в історії саміт з участю лідерів США та Північної Кореї відбувся 12 червня 2018 року. Вони зустрілися в Сінгапурі і підписали декларацію, за якою КНДР взяла на себе зобов'язання щодо денуклеаризації в обмін на гарантії безпеки з боку США.

Наступна зустріч відбулася у лютому 2019 року у В'єтнамі. У рамках переговорів планувалося розробити кроки для досягнення поставлених цілей, але зустріч завершилася без підписання будь-яких документів.

У червні 2019 року Трамп і Кім Чен Ин провели третю зустріч в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореями. Вони домовилися відновити переговори на робочому рівні, проте наступна зустріч робочих груп в Стокгольмі пройшла безрезультатно.

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