Ким Чен Ын назвал США "самым большим врагом" Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Соединенные Штаты "самым большим врагом". Он считает, что Вашингтону следует отказаться от своей враждебной политики для улучшения отношений.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ.

Выступая на партийном съезде в Пхеньяне, Ким Чен Ын сказал, что политика США в отношении Северной Кореи не изменится независимо от того, кто занимает Белый дом.

Напомним, во время президентской гонки Байден заявлял, что в случае победы на выборах готов встретиться с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. Он хочет приблизить денуклеаризацию Корейского полуострова.

Отметим, первый в истории саммит с участием лидеров США и Северной Кореи состоялся 12 июня 2018 года. Они встретились в Сингапуре и подписали декларацию, по которой КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Следующая встреча состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. В рамках переговоров планировалось разработать шаги для достижения поставленных целей, но встреча завершилась без подписания каких-либо документов.

В июне 2019 года Трамп и Ким Чен Ын провели третью встречу в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями. Они договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, однако следующая встреча рабочих групп в Стокгольме прошла безрезультатно.