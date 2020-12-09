RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кернес отримав повноваження мера, але перша сесія проходить без нього

Автор: Игорь Литвиненко

Сьогодні в Харкові проходить перша сесія нового складу міської ради. На ньому Геннадій Кернес вступив на посаду мера, хоча і був відсутній на засіданні, через те, що проходить лікування в Німеччині від COVID-19.

Про це під час сесії заявила голова Харківської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова.

За її словами, Кернесу не потрібно приймати присягу, оскільки він раніше обіймав посаду міського голови і вже брав присягу в 2010 році.

"У зв'язку з цим він отримує повноваження міського голови з цього моменту", - заявила Мозгова.

Нагадаємо, в середині вересня в Харківській міськраді офіційно підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом. Пізніше стало відомо, що він був доставлений в клініку "Шаріте" в Берліні. Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків COVID-19. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.

Нещодавно РБК-Україна писало, що Кернес планує повернутися в Харків в кінці грудня.

При цьому минулого тижня Харківська міськрада змінила регламент, щоб провести перше засідання без Кернеса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Генадій КернесХарківмэр