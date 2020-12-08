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Керченський інцидент: суд дозволив затримати російського віце-адмірала

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 грудня 2020 11:45
Керченський інцидент: суд дозволив затримати російського віце-адмірала Фото: Геннадій Медведєв підозрюється в організації захоплення кораблів (fsb ru)
Автор: Олег Черниш

Шевченківський районний суд Києва дозволив затримати заступника голови Прикордонної служби ФСБ Росії - керівника берегової охорони, віце-адмірала Геннадія Медведєва. Він підозрюється в організації захоплення трьох українських військових кораблів з екіпажем в Керченській протоці восени 2018 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

У ньому говориться, що Служба безпеки України заочно повідомила російському віце-адміралу про злочин ще 27 листопада 2018 року. Цей документ був направлений поштою у ФСБ Росії.

"На даний момент проводяться оперативно-розшукові заходи та слідчі дії, спрямовані на встановлення місця знаходження підозрюваного", - йдеться в матеріалах суду.

Медведєва також оголошено в розшук. Наприкінці листопада поточного року правоохоронці звернулися до суду з проханням надати дозвіл на затримання підозрюваного. Суд це клопотання задовольнив, рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше Міжнародний арбітраж в Гаазі призупинив розгляд позову України проти Росії за захоплення кораблів і військових моряків в Керченській протоці.

До цього український суд не видав дозвіл на затримання російських силовиків, причетних до Керченського інциденту.

У листопаді 2018 року російські військові захопили кораблі "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" та 24 українських моряків. У вересні 2019 року в ході великого обміну полоненими моряків звільнили, кораблі були передані через два місяці.

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