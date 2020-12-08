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Керченский инцидент: суд разрешил задержать российского вице-адмирала

Новина українською → Киев, Вторник 08 декабря 2020 11:45
Керченский инцидент: суд разрешил задержать российского вице-адмирала Фото: Геннадий Медведев подозревается в организации захвата кораблей (fsb ru)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева разрешил задержать заместителя главы Пограничной службы ФСБ России - руководителя береговой охраны, вице-адмирала Геннадия Медведева. Он подозревается в организации захвата трех украинских военных кораблей с экипажем в Керченском проливе осенью 2018 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

В нем говорится, что Служба безопасности Украины заочно сообщила российскому вице-адмиралу о преступлении еще 27 ноября 2018 года. Этот документ был направлен по почте в ФСБ России.

"На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление места нахождения подозреваемого", - говорится в материалах суда.

Медведев также объявлен в розыск. В конце ноября текущего года правоохранители обратились в суд с просьбой предоставить разрешение на задержание подозреваемого. Суд это ходатайство удовлетворил, решение обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение иска Украины против России за захват кораблей и военных моряков в Керченском проливе.

До этого украинский суд не выдал разрешение на задержание российских силовиков, причастных к Керченскому инциденту.

В ноябре 2018 года российские военные захватили корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 украинских моряков. В сентябре 2019 года в ходе большого обмена пленными моряков освободили, корабли были переданы спустя два месяца.

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