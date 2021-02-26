Катастрофа МАУ: Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що сьогодні Київ передав Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану. Україна розраховує, що Іран врахує ці зауваження.
Як пояснив Єнін, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, зауваження та пропозиції, які Україна передала іранській стороні поки що є конфіденційними.
"Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом", - наголосив він.
Єнін додав, що українське МЗС разом з партнерами "координуватиме всі подальші кроки задля досягнення справедливості".
Нагадаємо, 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті інциденту загинули 176 людей.
Як писало РБК-Україна, 20 лютого стало відомо, що військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ. Тегеран готує обвинувальний акт для передачі справи в суд.
Додамо, в ООН звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи МАУ поблизу Тегерану.