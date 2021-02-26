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Катастрофа МАУ: Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту

Автор: Дмитро Левицький

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що сьогодні Київ передав Ірану зауваження і пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ біля Тегерану. Україна розраховує, що Іран врахує ці зауваження.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

Як пояснив Єнін, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, зауваження та пропозиції, які Україна передала іранській стороні поки що є конфіденційними.

"Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом", - наголосив він.

Єнін додав, що українське МЗС разом з партнерами "координуватиме всі подальші кроки задля досягнення справедливості".

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті інциденту загинули 176 людей.

Як писало РБК-Україна, 20 лютого стало відомо, що військова прокуратура Ірану завершила розслідування катастрофи літака МАУ. Тегеран готує обвинувальний акт для передачі справи в суд.

Додамо, в ООН звинуватили Іран у приховуванні обставин катастрофи МАУ поблизу Тегерану.

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