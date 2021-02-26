Катастрофа МАУ: Україна передала Ірану зауваження до проекту технічного звіту

Як пояснив Єнін, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, зауваження та пропозиції, які Україна передала іранській стороні поки що є конфіденційними.

"Ми сподіваємось, що іранська сторона в повному обсязі врахує зауваження України та відповідним чином доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування. Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом", - наголосив він.

Єнін додав, що українське МЗС разом з партнерами "координуватиме всі подальші кроки задля досягнення справедливості".

Нагадаємо, 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерану був знищений літак Boeing 737-800 української авіакомпанії МАУ. Літак був збитий двома ракетами, які випустили іранські військові. В результаті інциденту загинули 176 людей.