Касові апарати для ФОПів: як Рада планує врегулювати питання

Профільний комітет Верховної ради розробив законопроект №4439-д для врегулювання питання введення обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков дав комітету відповідне доручення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон напрацювали на базі тих законопроектів, які були раніше зареєстровані.

Разумков вніс пропозицію включити проект до порядку денного і розглянути його по процедурі Ad hoc. Пропозицію підтримали 324 нардепа.

Рада приступила до розгляду закону.

Як писало РБК-Україна, сьогодні в урядовому кварталі в Києві проходить марш ФОПів. Демонстранти попрямували маршем на Хрещатик. Після планується акція під стінами Офісу президента.

Нагадаємо, в понеділок президент України Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроект про відстрочення введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також документом пропонується знизити штрафи і скасувати відшкодування покупцям за скаргу.

Так, 17 листопада Верховна рада провалила законопроект №4313-д про відстрочку касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.