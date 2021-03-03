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Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 13:11
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин, який ввели з березня минулого року, врятував українців від італійського сценарію розвитку коронавірусу. В країні низький рівень смертності від коронавірусу.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За словами Шмигаля, смертність від цього вірусу в Україні є однієї з найнижчих в Європі - менше 1,9%.

"Багато було критики, але зараз можна сказати, що той карантин врятував Україну від італійського сценарію та зберіг життя тисячі людей", - заявив він.

Зазначимо, карантин в Україні ввели 11 березня минулого року, з того часу обмеження продовжують. Перший COVID-випадок в країні виявили 3 березня 2020 року.

Нагадаємо, адаптивний карантин в Україні діє вже тиждень. За цей час в "червону зону" з жорсткими обмеженнями потрапили вже три області: Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська.

Зазначимо, у МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією, вважає Максим Степанов.

РБК-Україна писало, що в Україні вже почалась кампанія по вакцинації від коронавірусу. МОЗ планує вакцинувати 80% населення до кінця цього року.

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Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
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