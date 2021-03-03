Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели с марта прошлого года, спас украинцев от итальянского сценария развития коронавируса. В стране низкий уровень смертности от коронавируса.
Об этом он заявил на заседании правительства.
По словам Шмыгаля, смертность от этого вируса в Украине является одной из самых низких в Европе - менее 1,9%.
"Много было критики, но сейчас можно сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", - заявил он.
Отметим, карантин в Украине ввели 11 марта прошлого года, с тех пор ограничения продолжают. Первый COVID-случай в стране обнаружили 3 марта 2020 года.
Напомним, адаптивный карантин в Украине действует уже неделю. За это время в "красную зону" с жесткими ограничениями попали уже три области: Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.
Отметим, в Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией, считает Максим Степанов.
РБК-Украина писало, что в Украине уже началась кампания по вакцинации от коронавируса. Минздрав планирует вакцинировать 80% населения до конца этого года.