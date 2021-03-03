Карантин спас Украину от итальянского сценария развития COVID, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, который ввели с марта прошлого года, спас украинцев от итальянского сценария развития коронавируса. В стране низкий уровень смертности от коронавируса.

Об этом он заявил на заседании правительства .

По словам Шмыгаля, смертность от этого вируса в Украине является одной из самых низких в Европе - менее 1,9%.

"Много было критики, но сейчас можно сказать, что тот карантин спас Украину от итальянского сценария и сохранил жизнь тысячи людей", - заявил он.

Отметим, карантин в Украине ввели 11 марта прошлого года, с тех пор ограничения продолжают. Первый COVID-случай в стране обнаружили 3 марта 2020 года.