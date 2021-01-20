Кандидат Байдена на пост держсекретаря підтримав надання летальної зброї Україні

Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація обраного президента Джо Байдена підтримує надання летальної зброї Україні. Команда Байдена готова це забезпечити.

Таку заяву Блінкен зробив під час слухань у Сенаті США, пише "Укрінформ".

В ході слухань сенатор-республіканець Рон Джонсон поставив питання, чи підтримує Блінкен надання летальної зброї Україні.

"Одна з речей, яку Конгрес зробив одноголосно – це те, що ми виділили 300 млн доларів для надання Україні летальної зброї. Чи продовжуєте ви не поділяти позицію щодо надання цієї оборонної зброї? Чи вважаєте що це рішення Конгресу й адміністрації Трампа було правильним?", - запитали у Блінкена.

Ймовірний майбутній держсекретар дав позитивну відповідь.

"Сенаторе, я підтримую надання летальної зброї оборонного призначення Україні", - сказав він.

РБК-Україна писало, що Байден заявляв, що його адміністрація гарантує надання летального озброєння Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки з 2014 року надали Україні допомоги загалом на понад 4,1 млрд доларів як в царині безпеки, так і поза нею.