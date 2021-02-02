Канали ZIK і Newsone припинили своє мовлення

Телеканали ZIK і Newsone припинили своє мовлення. Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти них.
Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна.
В ефірних сітках більшості великих провайдерів телеканали вже недоступні.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО про введення санкцій відносно народного депутата Тараса Козака, а також восьми ТОВ з обмеженою відповідальністю.
Зокрема, санкції введені проти компаній "ТВ Вибір", "Телерадіокомпанія "112-ТВ", "Лідер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години", "Нові комунікації ". Вони мовлять під брендами "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Нагадаємо, Національна рада з питань телерадіомовлення оголосила позапланову перевірку телеканалу "NewsOne" через ознаки розпалювання ворожнечі.
Також у грудні Нацрада висловила попередження телеканалу "НАШ" через трансляцію прес-конференції російського президента Володимира Путіна.
Нацрада зобов'язала протягом місяця привести діяльність телеканалу у відповідність до українського законодавства.