В Кабміні очікують наступний транш МВФ у лютому-березні 2021 року

Черговий транш від Міжнародного валютного фонду Україна однозначно отримає не раніше 2021 року. Очікується, що транш від МВФ надійде наприкінці зими - початку весни наступного року.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Велика онлайн-розмова НВ".

Такі терміни, за словами очільника уряду, є реалістичними, якщо не буде знову "сюрпризів".

"Наступний транш буде однозначно в наступному році, безумовно, цього року це неможливо... Місія (МВФ - ред.) має бути призначена, ми пройшли всі процедури... Якщо ми говоримо про прогнозоване майбутнє, то хотілося б мати це (транш - ред.) не пізніше лютого, але лютий-березень - це прогнози, які ми обговорюємо спільно з МВФ", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, в уряді очікують, що дата місії МВФ в Україну буде оголошена найближчими тижнями. Шмигаль заявляв, що дата приїзду місії МВФ в Україну може стати відома в грудні.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна ще має шанс отримати транш кредиту МВФ до кінця 2020 року.