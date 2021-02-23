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У Кабміні не бачать підстав для відставки Коболєва

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 16:35
У Кабміні не бачать підстав для відставки Коболєва Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина

У Кабінеті міністрів не бачать підстав для відставки голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Як і для відставки нинішнього складу наглядової ради НАК.

Про це РБК-Україна розповіло високопоставлене джерело в керівництві уряду.

На думку співрозмовника, ініціатива в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка про звільнення Коболєва та наглядової ради продиктована швидше особистими міркуваннями.

"Формальних підстав немає. Політичної можливості прийняти таке рішення також не видно. Є моменти щодо можливості дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту і так далі, але не звільнення", - зазначило джерело.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Коболєва.

Нагадаємо, Вітренко вже назвав умови своєї відставки з посади в.о. міністра енергетики. За його словами, рішення має приймати Кабінет міністрів.

Верховна рада України двічі провалила призначення його міністром в уряді Дениса Шмигаля. Серед основних претензій від народних депутатів - висока премія за виграш судової суперечки з "Газпромом" і конфлікт інтересів.

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