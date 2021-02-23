У Кабміні не бачать підстав для відставки Коболєва

У Кабінеті міністрів не бачать підстав для відставки голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Як і для відставки нинішнього складу наглядової ради НАК.

Про це РБК-Україна розповіло високопоставлене джерело в керівництві уряду.

На думку співрозмовника, ініціатива в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка про звільнення Коболєва та наглядової ради продиктована швидше особистими міркуваннями.

"Формальних підстав немає. Політичної можливості прийняти таке рішення також не видно. Є моменти щодо можливості дисциплінарної відповідальності за результатами аудиту і так далі, але не звільнення", - зазначило джерело.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація про те, що Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Коболєва.