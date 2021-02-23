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В Кабмине не видят оснований для отставки Коболева

Новина українською → Киев, Вторник 23 февраля 2021 16:35
В Кабмине не видят оснований для отставки Коболева Фото: Андрей Коболев (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

В Кабинете министров не видят оснований для отставки главы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Как и для отставки нынешнего состава наблюдательного совета НАК.

Об этом РБК-Украина рассказал высокопоставленный источник в руководстве правительства.

По мнению собеседника, инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко об увольнении Коболева и набсовета продиктована скорее личными соображениями.

"Формальных оснований нет. Политической возможности принять такое решение также не видно. Есть моменты по возможности дисциплинарной ответственности по результатам аудита и так далее, но не увольнения", - отметил источник.

Отметим, ранее появилась информация о том, что Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить Коболева.

Напомним, Витренко уже назвал условия своей отставки с должности и.о. министра энергетики. По его словам, решение должен принимать Кабинет министров.

Верховная рада Украины дважды провалила назначение его министром в правительстве Дениса Шмыгаля. Среди основных претензий от народных депутатов - высокая премия за выигрыш судебного спора с "Газпромом" и конфликт интересов.

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