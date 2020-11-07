У Кабміні розповіли, коли в ВР внесуть стратегію економічного розвитку Донбасу

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що стратегія економічного розвитку Донбасу з'явиться у Верховній раді навесні 2021 року. Стратегію внесуть разом з усіма супутніми актами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Триває робота над Стратегією економічного розвитку Донецької та Луганської областей, підконтрольних уряду територій. Сама стратегія буде внесена на розгляд Верховної ради вже навесні разом з усіма супутніми актами, які забезпечать її реалізацію", - сказано в повідомленні.

За даними віце-прем'єра, дана стратегія буде концентруватися, перш за все, на потребах людей і територіальних громад, у яких вони живуть. Документ включатиме розвиток областей трьома шляхами: створення умов для залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету; фінансування за рахунок міжнародних донорів і організацій.

Резніков пояснив, що стратегія розвитку Донбасу буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і збільшення робочих місць, а основою економічного зростання повинні стати місцеві громади.

"Економічний розвиток Донбасу неможливо без розвитку громад, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення з тимчасово непідконтрольними уряду територіями", - заявив віце-прем'єр.

Нагадаємо, в серпні анонсувалося, що в Україні вже у вересні можуть представити дорожню карту економічного відновлення Донбасу. Нову стратегію подадуть на розгляд Кабінету міністрів.

Як писало РБК-Україна, раніше Резніков роз'яснив український підхід до "особливого статусу" Донбасу, який полягає в створенні інвестиційного режиму і нової економічної моделі.