В Кабмине рассказали, когда в ВР внесут стратегию экономического развития Донбасса

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Верховной раде весной 2021 года. Стратегию внесут вместе со всеми сопутствующими актами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Продолжается работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию", - сказано в сообщении.

По данным вице-премьера, данная стратегия будет концентрироваться, прежде всего, на потребностях людей и территориальных общин, в которых они живут. Документ будет включать развитие областей тремя путями: создание условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, финансирование развития за счет государственного бюджета; финансирование за счет международных доноров и организаций.

Резников объяснил, что стратегия развития Донбасса будет ориентирована на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест, а основой экономического роста должны стать местные общины.

"Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития общин, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями", - заявил вице-премьер.

Напомним, в августе анонсировалось, что в Украине уже в сентябре могут представить дорожную карту экономического восстановления Донбасса. Новую стратегию подадут на рассмотрение Кабинета министров.

Как писало РБК-Украина, ранее Резников разъяснил украинский подход к "особому статусу" Донбасса, который заключается в создании инвестиционного режима и новой экономической модели.