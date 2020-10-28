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У Кабміні назвали незадовільною ситуацію з авіатехнікою ВСУ

Автор: Олег Черниш, Юлія Струк

Ситуація з авіатехнікою Збройних сил України незадовільна. Але це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати.

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Про це віце-прем'єр-міністр Олег Уруський сказав на брифінгу.

"Ситуація із забезпеченням авіаційної технікою наших Збройних сил є незадовільною", - заявив віце-прем'єр.

Але це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати, підкреслив Уруський. За його словами, уряд почав вживати заходів щодо заміни авіапарку, зокрема, планується в поточному і наступному році закупити літаки АН-178 і Ан-74 для Міністерства оборони.

Коментуючи плани командування Повітряних сил закупити іноземні бойові літаки, Уруський зазначив, що це питання має бути розглянуто і проаналізовано на найвищому рівні - на рівні Ради національної безпеки і оборони, а також президента.

Так, у коментарі РБК-Україна глава урядової комісії з розслідування катастрофи АН-26 Олег Уруський заявив про встановлення причин катастрофи літака. На технічні несправності наклався людський фактор.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ планують до 2035 року закупити ескадрилью американських винищувачів. При цьому створити власний бойовий літак Україні найближчим часом навряд чи вдасться.

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