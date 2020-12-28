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Кабмін відновив Міністерство аграрної політики

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України відновив Міністерство аграрної політики. Його скасували у 2019 році, об'єднавши з Міністерством економіки і торгівлі.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

Зокрема, сьогодні уряд скасував постанову про створення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Зазначимо, з прийняттям цього документа в першому уряді після виборів до Верховної ради скасували окреме аграрне відомство.

На засіданні міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що раніше Верховна рада призначила Романа Лещенко міністром аграрної політики і продовольства. У зв'язку з цим сьогоднішнє рішення фактично дасть можливість створити нове Міністерство агрополітики.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряду потрібна ефективна державна політика в сфері АПК.

"На початку наступного року можна очікувати, що відбудеться створення повноцінного аграрного міністерства", - зазначив він Шмигаль.

Український парламент призначив Романа Лещенка міністром аграрної політики 17 грудня. До цього він очолював Геокадастр.

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