RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кабмін погодив звільнення голови Херсонської ОДА

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України погодив звільнення Юрія Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА). Гусєв переходить на іншу роботу.

Про це у Telegram повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді, нардеп Василь Мокан.

За його словами, уряд узгодив проект указу президента про звільнення Гусєва в зв'язку з переходом на іншу роботу.

Крім того, сьогодні Кабмін тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної інспекції містобудування України на Сергія Прохорова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Полетіли голови: навіщо у Зеленського почали "зачистку" голів областей" писало, що Гусєва можуть призначити керівником "Укроборонпрому". А найближчим часом з різних причин планується звільнення глав Дніпропетровської, Запорізької та Чернігівської ОДА.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський призначив Гусєва головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника міністра оборони. На виборах до Ради він був під номером 41 в списку "Слуги народу", але ще до голосування на тлі інформаційної атаки заявив, що не йде на парламентські вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниОбластная государственная администрацияЮрий ГусевХерсонская ОГА