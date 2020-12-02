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В Україні можуть замінити ще чотирьох глав ОДА

Новость на русском → Київ, Середа 02 грудня 2020 08:46
В Україні можуть замінити ще чотирьох глав ОДА Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Президент Володимир Зеленський може змінити ще чотирьох глав обласних державних адміністрацій. За останній час вже позбулися своїх посад голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Полетіли голови: навіщо у Зеленського розпочали "зачистку" глав областей".

За даними РБК-Україна, в "Слуги народу" хочуть просунути на посаду керівника Запорізької обласної ради нинішнього голову ОДА області Віталія Боговина.

Також покинути пост може голова Чернігівської облдержадміністрації Ганна Коваленко - вона знаходиться на останніх місяцях вагітності.

Крім цього найближчим часом можуть змінити глав Дніпропетровської і Херсонської ОДА Анатолія Бондаренко та Юрія Гусєва. Останнього можуть призначити керівником "Укроборонпрому".

Раніше РБК-Україна писало, що в Офісі президента пояснили причини масового звільнення голів ОДА. Таке рішення не пов'язують з місцевими виборами.

Також повідомлялося, що Зеленський поки не розглядає відставку глав Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій.

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